ضبط 144 طن أرز أبيض وشعير قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الجمعة، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط محتكري الأرز بناءً على القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2022 الصادر من الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بشأن تداول الأرز.

وقال الهابط، خلال بيان إعلامي، إن المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بمتابعة تطبيق قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالى، وتشكيل حملات تموينية اليوم بمراكز قلين ومطوبس وسيدي سالم والحامول.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية من الأرز الأبيض وقدرها 8 أطنان و400 كجم، وكذلك كمية من الأرز الشعير وقدرها 136 طنا بغرض حجبها وإعادة بيعها في السوق السوداء.



الارز المضبوط



المضبوطات من الارز بمضرب



المضبوطات من الارز