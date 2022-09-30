اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:58 م
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ضبط هارب من 11 مليون جنيه غرامات بالقاهرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:07 م
ضبط هارب من 11 مليون جنيه غرامات بالقاهرة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (15) حكم "حبس جزئى وغرامات مبانى"، والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت 5 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (11٫400٫000 جنيه) بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تنفيذ الاحكام

الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث



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