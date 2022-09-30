ضبط هارب من 11 مليون جنيه غرامات بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (15) حكم "حبس جزئى وغرامات مبانى"، والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت 5 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (11٫400٫000 جنيه) بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
كلبش - أرشيفية
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