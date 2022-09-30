ضبط كميات كبدة وحواوشى مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المفرمة بدون ترخيص وتجميع وتخزين كمية قدرها (1,800طن "لحوم مفرومة" - 600 كيلو جرام "دهون") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ماكينة فرم - ميزان - ديب فريزر) غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت (210 كيلو جرامات "كبدة" – 100 كيلو جرام "لحوم مفرومة" – 115 كيلو جرام "عجينة حواوشى") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.