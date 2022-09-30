ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين و11 طربة حشيش بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، من ضبط مسجل شقي خطر مقيم قرية كفر جعفر وبحوزته 11 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين و100 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أمير نور الدين رئيس مباحث مركز بسيون، من ضبط مسجل شقي خطر مقيم قرية كفر جعفر عقب تقنيين الإجراءات وبحوزته نصف كيلو هيروين و11 طربة حشيش و100 قرص مخدر بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.