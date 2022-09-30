صحة القليوبية: 3 أجهزة مقطعية لتغطية المستشفيات التى تصدت لجائحة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقنيين الأشعة شهادات اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتدريبهم على أحدث الطرق والأساليب العلمية فى مجال الأشعة المقطعية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه أقيمت الدورة بتوجيهات الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام إدارة الطب العلاجى بالقليوبية، وإشراف الدكتورة سارة مسؤول أقسام الأشعة بمديرية الصحة، وعلى مدار 10 أيام حيث شمل التدريب الشق النظرى والذى أقيم بقاعات مركز التدريب بمديرية الصحة، والشق العملى الذى تم فى مستشفى حميات بنها وحميات طوخ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي.

وقام بالتدريب فريق متميز من وزارة الصحة، بحضور أكثر من 75 فنى أشعة من مختلف مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية، حيث أكد وكيل الوزارة على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبى بما يلزمه من مهارات هامة، وذلك لمواكبة سبل البحث العلمى والطبى المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالى محافظة القليوبية.

وأضاف الخطيب، أن وزارة الصحة حريصة على تنفيذ الدورات التدريبية بجانب التعليم الطبى المستمر فى مختلف التخصصات الطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية بتلك التخصصات، وأن مديرية الصحة من جانبها حريصة على إتاحة كافة الفرص للأطباء خاصة الشبان منهم بجانب الفنيين للاستفادة من تلك الدورات.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة أميمة، إلى أنه تم توفير 3 أجهزة مقطعية و16 مقطع لتغطى المستشفيات النوعية بالمحافظة، والتى تصدت لجائحة كوفيد 19 وهى مستشفى "حميات بنها وحميات طوخ ومستشفى صدر 23 يوليو (صدر المرج)" وذلك حرصًا من وزارة الصحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.



الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة



بعد تسليم الشهادات



تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية



خلال تسليم الشهادات



