صحة الدقهلية تكشف عن مواعيد قوافل "حياة كريمة" الطبية لشهر أكتوبر

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أكتوبر 2022، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأشار "مكين" إلى أن الخطة تستهدف إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين، فى مناطق بلقاس، وميت غمر، وجمصة، مؤكداً أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع للمعايير، أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأعلنت مديرية الصحة عن أماكن عمل القوافل والتي جاءت على النحو التالي:

1- قرية 53 أبوماضى فى بلقاس يومى 3، بتاريخ 4 أكتوبر.

2- قرية كفر المحمدية بميت غمر يومى 10، 11 أكتوبر.

3- قرية جاليا الأولى فى بلقاس يومى 14، 15 أكتوبر.

4- قرية قالبشو فى بلقاس يومى 17، 18 أكتوبر.

5- قرية السبخاوية بجمصة يومى 24، 25 أكتوبر.

6- بصار ببلقاس يومى 28، 29 أكتوبر.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية في نطاق المحافظة، وذلك تيسيرا على المواطنين.