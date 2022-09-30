اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:57 م
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شرطة البيئة تضبط 17 سيارة مخالفة فى حملات أمنية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:18 م
شرطة البيئة تضبط 17 سيارة مخالفة فى حملات أمنية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القاهرة - القليوبية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها ضبط عدد (20) قضية (17 سيارة سولار – 3 سيارات بنزين) بنطاق محافظة القاهرة

 

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا (4 مطاعم بنطاق محافظة القليوبية)..بمضبوطات بلغت (130 كيلو جرام عجينة كفتة بدون بيانات مجهولة المصدر ومعبأة ومُعدة للتداول - 2٫5 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر).


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