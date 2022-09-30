وقال روجوف على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "هناك 23 قتيلا و 34 مصابا نتيجة لهجوم أوكراني على قافة سيارات على طريق "أوريخوفسكايا" السريع، كانت تغادر المنطقة، التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني".

وأضاف "قبل يومين قام سكان منطقة زابوريجيا بإغلاق الطريق السريع ونظموا مسيرة، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي، التي يسيطر عليها نظام كييف"، متهما كييف بالعمل على ترهيب السكان في الجزء الخاضع لسيطرتها ومنع تدفق الناس إلى الجزء المحرر من منطقة زابوريجيا، والتي ستصبح قريبا ضمن السيادة الروسية.