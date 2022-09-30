زى النهارده.. النيابة بـ"محاكمة 44 داعشيا": تدارسوا أفكارا تحرض على القتل

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، استمعت لمرافعة النيابة فى محاكمة 44 متهما لاتهامهم الانضمام لداعش.

وخلال الجلسة قال ممثل النيابة في مرافعته: من مدينة بلطيم مسقط رأس المتهم حاتم بهوت انطلقت أفكار التكفير والتطرف واستباحة الدماء بعد متابعة إصدارات تنظيم داعش.. سيدى الرئيس لقد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أول من ضل المتهم "حاتم" ضل سعيه حينما درس أفكار التنظيم فى 2014، فسار يطلب تكفيرا ويتفوه قتلا هذه أفكاره وأفكار جماعة يؤسسها واستباحة دماء المسحيين بدعوى عدم تطبيق لشريعة الإسلام، أبى أن تتوقف أفكاره عند ذلك الحد، ها هو يجلس ويفكر وأسماع حال لسانه كيف أنشر أفكارى لابد لى من خلافة إسلامية... سيدى الرئيس هذا هو حاله نشر فكره بين بن مخالطيه فى بلطيم وسمنود لكثرة الوافدين إليه منها.

واستكمل ممثل النيابة حديثه: "ها هو حاتم أسس خلية ضم لها عدد من المتهمين من الثانى حتى الخامس ومن السابع وحتى الـ 17، سيدى الرئيس كانت تلك هى الخلية الأولى وانبثق منها 6 خلايا آخرى وكلف المتهمين بتكوين خلايا تعتنق فكرهم وتبايع القتل والتكفير.

واستطرد: "تدارسوا إصدارات تنظيم داعش الإرهابى التى تنشر القتل والتكفير أذكر مقاطع حوتها أحراز المتهمين لمشاهد الذبح والحرق والتكفير والتحدث بأسم الدين والله انى أتذكر مشهد الطفلة التى ذبحت آخر بسكين والدماء حولها تسيل فى تلك اللحظة رأيت فى عينها لحظة انتصار ومن حولها آخرون يفخرون.. لم أفهم سيدى الرئيس ما السبب من هذا الشعور والانتصار من القاتل ولماذا قتل والله يقشعر بدنى حينما رأيت تلك المشاهد".

واستكمل ممثل النيابة موجها حديثه للمتهم حاتم بهوت مؤسس التنظيم قائلا: "يا حاتم اترضى هذا لنجليك محمد وعبد الرحمن لماذا إذا ترضاه لغيرك، بل حديثى للمتهمين جميعا اهذا ما ترضونه أكاد أسمع لسان حل المتهمين نحن نتحدث باسم الدين أنهم يتحدثون ظلما وعدوانا هذا ما كان يسعون تحقيقه فى بلادنا .. بلادنا بإذن الله محفوظة".

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه.