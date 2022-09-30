رفع 196 طن مخلفات أتربة وتطهير المدارس فى العامرية ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

كثف حى العامرية ثان في الإسكندرية، أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتوجيهات المهندس محارب هيلع للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق حي العامرية ثان.



وأشار حى العامرية ثان الإسكندرية، إلى أن إدارة الرصد البيئي بالحي، قامت برفع وتحمل 196 طن مخلفات وردم وأتربة، وجاءت حملات النظافة بمناطق ،قري عرابى ونجع عبد الرواف والكابلات، والكينج والوادى، والنجع الشرقى والناصرية القديمه ،وطريق الكافورى .



ومن جهة أخرى قامت ادارة التطهير في حي العامرية ثان، بحملات لأعمال تطهير ورش، عدد 4 مدراس ،وهما الناصرية والوادى الابتدائيه والإعدادي ،ومازلت الجولات الميدانية مستمرة في نطاق حي العامرية ثان.







أعمال تطهير مدارس



أعمال رفع مخلفات الصرف



صورة رفع المخلفات



