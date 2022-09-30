رئيس مدينة بورفؤاد: توسعات محطة معالجة الصرف بتكلفة 585 مليون جنيه

أكد اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محافظة بورسعيد شهدت خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، تماشيا مع الطفرة التنموية التى تشهدها المحافظة على كل الأصعدة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بورفؤاد بطاقة 20 ألف م3/يوم بنسبة 70% مدنياً، ونسبة 30% ميكانيكياً، وذلك لخدمة منطقة حى الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وقال عامر إنه تمت توسعة محطة الصرف الصحى على أعلى درجة من الكفاءة، لتقدم خدمة متميزة لقاطنى مشروع الإسكان الجديد الذى تشرف عليه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بورفؤاد بلغت تكلفتها 585 مليون جنيه لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى يقع جنوب مدينة بورفؤاد.

وتابع أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال شهر يونيو العام المقبل، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع.

وفى ذات السياق أكد عامر أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق السكنية الجديدة.

كما أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة رفع منطقة حى الفيروز بالمدينة بنسبة 95%، فضلا عن تنفيذ خط طرد لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى جنوب المدينة بنسبة 50%، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل ليلاً ونهاراً لإنهاء كل الأعمال بمحطة الرفع وخط الطرد بالتوازى مع أعمال توسعة محطة الصرف الصحى لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى جنوب مدينة بورفؤاد والتى يتم الإشراف من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنفيذى بورسعيد.

وأشار عامر إلى أن تكلفة إنشاء محطة رفع وخط الطرد بلغت 75 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال نهاية العام الحالى.

وأوضح اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، بالإضافة لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالى.