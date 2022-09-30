رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمنسقى برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه منذ صدور قرار القيادة السياسية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الامكانات، اتخذت جامعة قناة السويس كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مواجهين تحديات كبيرة لإنشاء هذا الصرح الكبير لينضم إلى منظومة التعليم الجامعى فى مصر، بأسلوب دراسى متميز يرتكز على دراسة وفقًا للعلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أوخارجها.



جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المُشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية قبل ساعات من بدء الدراسة بها بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة، الدكتوره وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض، الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة، الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، المهندس عادل البيير أمين عام الجامعة المساعد، الدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، منال مبروك مدير عام الإدارة العامة للشئون الطلاب المركزية، الدكتور إيمن جمعه مدير عام الإعلام.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة قناة السويس كانت إحدى ثمار حرب أكتوبر المجيدة والآن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُمثل أحد أهم ثمار المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالإسماعيلية الجديدة فإعمار المجتمعات الجديدة قائم على وجود الجامعات التى تخلق فرص عمل لطلاب خريجى برامج موجهه لتلبية إحتياجات سوق العمل الفعلية.



وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن منسقى برامج كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى جاءت كالتالى دكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة مريهان نبيل منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان، دكتورة نها كمال منسق برنامجى تكنولوجيا المختبرات الطبية وبرنامج إدارة خدمات الرعايةالصحيةوالمعلوماتية، الدكتور تامر حسنين منسق برنامج الصيدلة (pharm D )، الدكتورة منى حسن منسق برنامج علوم التمريض،الدكتور أحمد مجدى منسق برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، الدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية والدكتورة مايسه مصطفى منسق برنامج الأسواق والإنشاءات المالية.



وخلال اجتماعه وجه "مندور" بضرورة التنسيق بين عمداء كليات جامعة قناة السويس ومنسقى البرامج بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مع تعيين مرشد أكاديمى لكل برنامج مشيرًا إلى الانتهاء من استخراج كافة التصاريح الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الجديدة مع توفير وسائل لنقل الطلاب عبر الإنفاق الجديدة بسهوله ويُسر متمنيًا لطلابه عام دراسى مُوفق.



كما كشف "مندور" عن برنامج استقبال حافل للطلاب مع عقد لقاءات تعريفية لكل كلية لتوضيح آليات الدراسة والمقررات الدراسية والأنشطة الطلابية والخدمات الطبية.



وفى نهاية الإجتماع وجه الدكتور ناصر مندور منسقى البرامج بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب مع متابعة جميع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا متمنيًا لطلابه النجاح والتوفيق.