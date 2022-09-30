حياة كريمة.. تنظيم 79 "جلسة دوار" بأسوان ضمن تنمية الأسرة المصرية

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمواصلة التنسيق والتجهيز اللازم لإنجاح فعاليات هذه الجلسات التوعوية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم تحت رعاية محافظ أسوان تم على مدار ثلاثة أيام مواصلة تنظيم برنامج جلسات الدوار بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

واستهدف توعية عدد 3948 سيدة وفتاة ورجل داخل قرى الصعايدة والأشراف والكلح شرق وغرب والشهامة والشراونة والمحاميد والقنان والبصيلية الوسطى وقبلى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى مصمص والجنينة والشباك وماريا وكلابشة والمحرقة ومرواو والدكة بمركز نصر النوبة ، علاوة على مدينة كوم أمبو وقرى العباسية والبصالى والعتمور قبلى وحجازة والضما وسبيل أبو ناجى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت، بأن الجلسات تناولت عدد من المناقشات والرد على الإسئلة والإستفسارات الخاصة بالقضية السكانية وتحدياتها ، بالإضافة إلى موضوعات عن زواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة .

تابع أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 79 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل عدد 25 وحدة محلية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.