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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز شباب فى قرية دنديل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز شباب فى قرية دنديل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب دنديل
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أن قرية دنديل تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب دنديل على مساحة 200م2، ضمن 12 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بمركز ناصر.
 
وأكد على يوسف أن القرية تشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية بوحدة إطفاء ونقطة شرطة دنديل لتوفير الخدمات بالقرية، مشيرا إلى تنفيذ مشروع الوحدة الصحية بدنديل على مساحة 850م2، بجانب تطوير ورفع كفاءة نقطة إسعاف دنديل على مساحة 220م2.

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