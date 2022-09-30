اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:34 م
أكرم القصاص
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حلم اقترب تحقيقه.. تشغيل مستشفى صدر بسيون بالغربية لخدمة 3 محافظات.. الانتهاء من التجهيزات بـ108 أسرة.. وزارة الصحة وفرت الكوادر البشرية للمستشفى.. وتسد عجز أجهزة الأشعة وتجهيزات فى المعمل على أعلى مستوى.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:30 م
حلم اقترب تحقيقه.. تشغيل مستشفى صدر بسيون بالغربية لخدمة 3 محافظات.. الانتهاء من التجهيزات بـ108 أسرة.. وزارة الصحة وفرت الكوادر البشرية للمستشفى.. وتسد عجز أجهزة الأشعة وتجهيزات فى المعمل على أعلى مستوى.. صور داخل المستشفى
الغربية مصطفى عادل

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أصبح حلم تشغيل مستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية على مشارف التحقيق والذى طال انتظاره لسنوات طويلة بعد إزالة كافة المعوقات التى واجهت ذلك الصرح الطبى الكبير، والذى سيخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث توقف هذا المشروع منذ عام 2015 بعد أن تسلمتها المحافظة من الشركة المنفذة، على مساحة 2400 م وتقع على نهر النيل فرع رشيد وتتميز بموقع متميز.

 

فمنذ عام 2015 وكانت المحافظة بأجهزتها التنفيذية وأعضاء مجلس النواب يرسلون خطابات لوزارة الصحة، إلى جانب تقديم طلبات الإحاطة بمجلس النواب للوقوف على أسباب عدم تشغيل هذا الصرح الطبى الضخم، والذى كان حتى السنوات الأخيرة عبارة عن مبنى فقط بدون أى تجهيزات طبية سواء أسرة للمرضى أو شبكات الغازات أو الأجهزة الطبية والعناية المركزة، ثم بعد ذلك وفرت وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير التجهيزات الطبية بالمستشفي.

 

 وتشغيل مستشفى صدر بسيون كان حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، خاصة أن المستشفى تخدم 3 محافظات وليس مركز بسيون فقط، والمستشفى تم استلامه كمبنى عام 2015 بالبنية التحتية من صرف صحى ومياه وكهرباء، وكان ينقصه التجهيزات الطبية والفرش الطبى وأيضا توفير الكوادر البشرية الخاصة لتشغيلها.

 

وبعد سنوات طويلة من المخاطبات لوزارة الصحة، تم توفير اعتمادات مالية لتجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، وتم تركيب شبكة الغازات بالمستشفى بتكلفة 20 مليون جنيه، وتركيب تانك أكسجين بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

 

كما تم تجهيز المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة 50 مليون جنيه، وتوفير 108 أسرة بالمستشفى، منهم 18 سرير عناية متوسطة و20 سرير عناية مركزة، وتوفير أحدث الأجهزة الخاصة بالعناية المركزة والمتوسطة.

 

كما تم رصف الطريق المؤدى من البوابة الخارجية حتى وصولا للمستشفى، فضلا عن توفير الأثاث المكتبى للمستشفى، والانتهاء من دائرة التحكم الكهربائى، وتوفير أحدث أجهزة التنفس الصناعى للمستشفى.

 

وتوفر مديرية الصحة الكوادر البشرية لتشغيل المستشفى، وأن المستشفى ينقصها فقط جهاز أشعة وبعض التجهيزات بالمعمل، فى حال توفيرها سيتم تشغيلها فورا لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

 

 كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد تفقد المستشفى للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بها رافقه الدكتور
أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والمحاسب اسلام النجار رئيس مدينة بسيون والنائب سامح حبيب.

 

وقدم وكيل وزارة الصحة بالغربية، شرحا تفصيليا عن ماتم من تجهيزات بالمستشفى المستشفى، حيث أوضح أنه تم تركيب 7 أجهزة تنفس صناعى و5 كراش كار بجهاز الصدمات و20 مونيتور إلى جانب فرش 108 أسرة منهم 18 سرير عناية متوسطة و20 سرير عناية مركزة، فضلا عن تركيب تانك أكسجين وتمهيد الطريق الداخلى بالمستشفى ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه، كما أنه تم تجهيز المعمل بـ4 أجهزة بروثرومبين وجهاز كيميا وجهاز صوره دم وجهاز غازات الدم.

 

 

المستشفى (1)

المستشفى (1)

 

المستشفى (2)
المستشفى (2)

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

مستشفى صدر بسيون في الغربية
مستشفى صدر بسيون في الغربية

 

 

من داخل المستشفى
من داخل المستشفى

 


 

 


محافظة الغربية

مستشفى صدر بسيون

بسيون

تجهيز مستشفى صدر بسيون



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