حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم هيروين وسلاح بالخليفة 4 أيام

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح أبيض، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة،وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.