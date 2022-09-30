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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:47 ص
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جنوح لنش سياحى يقل 7 أفراد بعد نفاذ الوقود بالقرب من شواطئ الغردقة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:44 ص
جنوح لنش سياحى يقل 7 أفراد بعد نفاذ الوقود بالقرب من شواطئ الغردقة لانشات ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تعرض صباح اليوم الجمعة، لنش سياحي، بالقرب من شواطئ الغردقة للجنوح علي أحدي الصخور، بعد نفاذ الوقود منه، وكان يقل علي متنه 7 افراد في رحلة بحرية، وعقب ظهور الشمس ومشاهدة البر تم الانقاذ .

ورد بلاغ لـ حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، يفيد تعرض لنش سياحي مصري يقل 7 أشخاص مصريين رحلة بحرية، للجنوح، بعد نفاذ الوقود منه .

وعلي الفور، أبلغت جمعية الإنقاذ البحري غرفة عمليات المحافظة، وكذلك الانقاذ البحري، وتم التواصل مع من علي متن المركب، وتبين أنهم جميعهم بخير وفى طريقهم للخروج للبر .

وتبين أن في الساعات الأول من فجر اليوم ارتطم مركبهم بصخور بعد توقفهم بسبب نفاذ الوقود، وعدم مشاهدتهم البر، وبعد أول ضوء بعد الفجر ومشاهدة البر اضاف قائد اليخت الوقود وتم الابحار في انجاه الشاطئ.


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