جامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد غدا بمهرجان صديق للبيئة

كتب محمود راغب

يتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب استعدادات استقبال العام الجامعي الجديد 2022 / 2023 ، والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وينظمه قطاع التعليم و الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب للأنشطة الطلابية .

و أجرى كلا من الدكتور محمود المتيني و د. عبد الفتاح سعود جولة تفقدية بالحرم الجامعى للاطمئنان على جاهزية استقبال الطلاب صباح الغد، كما تابعا تجهيزات فاعليات مهرجان الاستقبال الذي ينفرد هذا العام بفاعليات صديقة للبيئة.

كما أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود جولة بالمدن الجامعية للاطمئنان على جاهزية المدن لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق الفاعليات في التاسعة صباحا برفع وتحية العلم بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الطلابية في إطار قضايا الاستدامة والمناخ والبيئة إلى جانب الفقرات الفنية المتنوعة وغيرها العديد من الفاعليات.