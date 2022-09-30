جامعة الإسكندرية تمنح الطالب الأول بالثانوية العامة منحة بمانشيستر البريطانية

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فى إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لدعم المتفوقين علميًا وتعزيز روح الإنتماء لديهم ورعايتهم وتحفيزهم على استمرار التفوق وإتاحة الفرص بما يعود على الطالب والمجتمع بالنفع.

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على منح الطالب أسامة محمد سعد محارم، الطالب بالثانوية المصرية بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بنين بنظام STEM ببرج العرب والحاصل على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية المصرية منحة دراسية ببرنامج الدرجة العلمية المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ونظيرتها بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة للدراسة للعام الأكاديمى 2022/2023.

كما قررت الجامعة اعفائه من دفع المصروفات الدراسية السنوية الخاصة بالجانب المصرى، والتى تقدر بحوالى 9 آلاف دولار سنويًا، وجارى التنسيق مع الجانب الإنجليزى فى هذا الشأن، وأكد رئيس الجامعة أن الطالب لديه رغبة شديدة للالتحاق بهذا البرنامج الدراسى، واستجابت الجامعة لطلبه فى توفير فرصة دراسة متميزة مجانًا تقديرًا لتفوقه.