جامعة الأقصر تعتمد موعد فتح الموقع الإلكترونى للتسجيل بالدراسات.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته رقم 43، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء استعدادًا لاستقبال العام الجامعى الجديد، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس بالعام الجامعى الجديد، موجهًا بالتشديد على الحضور بنسبة الـ50% من الكوادر الوظيفية بشئون التعليم والطلاب والإدارات التى تخدمها، وذلك يوم السبت بالكليات التى تبدأ عملها يوم الأحد، حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم الخدمات للطلاب والرد على استفساراتهم.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور خالد عبد النعيم، لتوليه قائمًا بعمل عميد كلية الآثار، متمنيًا له التوفيق فى مهامه الجديدة، واستعرض المجلس عدد من الموضوعات الهامة منها؛ إقامة مؤتمر بعنوان "منهجية صناع التغيير لرواد الإبداع العربى والأفريقي" بكلية الفنون الجميلة مطلع فبراير المقبل، واعتمد المجلس موعد فتح الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة مرة أخرى، على أن يكون خلال الفترة من 1/10/2022م وحتى 31/10/2022م.

وناقش المجلس نظام تدريس الفرقة الأولى بكلية الطب، على أن يكون بالتوازى خلال الفصلين الدراسيين الأول والثانى للعام الجامعى 2022/2023م، كذلك نظام تدريس الفرقة الثانية بذات الكلية أن يكون التدريس والامتحانات بنظام البلوكات، على أن تتم الامتحانات النهائية فى نهائى البلوك، ووافق المجلس على صرف مكافأة تشجيعية العاملين بالجامعة وكلياتها والمدن الجامعية ( كادر عام) وذلك بمبلغ وقدره ثمانمائة جنيهًا.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة سمر عبد الرحيم عبد الستار – المدرس المساعد بقسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، فى وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، وبشأن الدرجات العلمية، فقد وافق المجلس على منح باحثة درجة الماجستير الإرشاد السياحى – بقسم الإرشاد السياحى - كلية السياحة والفنادق- جامعة الأقصر، كما تمت الموافقة على منح درجة دبلوم الدراسات العليا لعدد ثلاثة طلاب فى تخصصات إدارة الفنادق والإرشاد السياحي.