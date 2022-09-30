جامعة أسوان تعلن عن مسابقة المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية

أسوان - صلاح المسن

أعلن نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيزمهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكاتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بالجامعة، عن المسابقة الثالثة لريادة الأعمال بجامعة أسوان بعنوان "مسابقة المشروعات الريادية الخضراء الذكية فرصة لمواجهة التغيرات المناخية".



وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث فى "تصريحات صحفية" أنه من أهم شروط المسابقة هى:



تقسم المسابقة إلى قسمين الأول للأفراد والثاني للفرق.



والفرق المشاركة يجب أن تكون متنوعة التخصصات من طلاب أو خريجين الجامعة مندمجين أو مستقلين ومن تخصصات متعددة.

ويقدم المتسابقون (الأفراد والفرق) مشروعاتهم الريادية على الرابط المرفق

ويبدأ تلقي الطلبات للمشاركة وتقديم الاعمال من 28 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2022.

وبعد التقديم الاولي يقدم المتسابقون مشاريعهم وفق النموذج الذي سيرسل لهم

وتتم العروض والتحكيم والتصفيات خلال شهر أكتوبر.

ويتم اعلان الفائزين خلال اول نوفمبر.

ويشارك في تحكيم المسابقة محكمين وخبراء من داخل وخارج الجامعة.