تشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه داخل كرتونة فى الوراق لبيان سبب الوفاة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه داخل كرتونة فى الوراق لبيان سبب الوفاة ولبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية، داخل كرتونة فى الوراق، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية المجنى عليه، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

وشملت عملية البحث التى يجريها رجال المباحث، الاستماع لأقوال شهود عيان من المواطنين الذين عثروا على الجثة، لكشف غموض الحادث، وتحديد هوية الجناة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر، ملفوف ببطانية داخل كرتونة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.