تحرير 115 محضرا لمخابز ومحال ومصنع بالقليوبية ومصادرة 515 طن مواد غذائية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات على مستوى المحافظة، بالإدارات المختلفة وبديوان عام المديرية، تحت إشراف عيد عبد الله مدير المديرية، ومنال إحسان وكيل المديرية، وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المخالفات، حيث تمكنت حملة ديوان عام المديرية عن تحرير 10 مخالفات متنوعة للمخابز، كما تم تحرير محضر ضد مصنع للصناعات الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات، غش تجارى، وتم مصادرة 255 طن فول، و4 أطنان ملح، و3.250 طن صوديوم، و2 طن فاصوليا بيضاء، و192 طن صلصة، و19 طن فول معبأ، وتحرير محضر لمحل بقالة تموينى لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضد مدير ثلاجة لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر ضد ثلاجة للتبريد لوجود سلع غذائية بدون بيانات، وعدم وجود شهادات صحية، وتم مصادرة 30 طن قشطة، و9 أطنان زبدة، ومحضر ضد مصنع حلويات لعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وتم مصادرة 60 كيلو حلوى جافة.

وفى قها تم تحرير 9 مخالفات متنوعة للمخابز، وفى الخانكة تم تحرير 9 مخالفات متنوعة للمخابز، ومحضر جنحة ضد مخبز سياحى بدون ترخيص، وتم مصادرة شيكارة دقيق بلدى، وجنحة ضد مستودع بوتاجاز للغلق فى أوقات العمل المصرح بها، وفى غرب شبرا الخيمة تم تحرير 11 مخالفة متنوعة للمخابز.

وفى القناطر الخيرية، تم تحرير 13 مخالفة متنوعة للمخابز، بالإضافة إلى محضر جنحة ضد محل لبيع سلع منتهية الصلاحية، وجنحة ضد محل لبيع لحوم بدون بيانات، ومحضر لمحل لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضد بقال تموينى للغلق فى أوقات العمل المصرح بها، وفى شبين القناطر تم تحرير 7 مخالفات متنوعة للمخابز، بالإضافة إلى 3 محاضر ضد محال بقالة تموينية للغلق أثناء مواعيد العمل المصرح بها، و2 محضر لمحل مجمدات وبقالة لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لمحل عطارة لحيازة سلع بدون فواتير.

وفى طوخ تم تحرير 7 مخالفات متنوعة للمخابز، وفى شرق شبرا الخيمة تم تحرير 8 مخالفات متنوعة للمخابز، وفى بندر ومركز بنها تم تحرير 18 مخالفة متنوعة للمخابز، وفى كفر شكر تم تحرير مخالفة لمخبز، و4 جنح لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 جنحة لبقال تموينى لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل، ومحضر لمحل لوجود سلع منتهية الصلاحية، ومحضر ضد محل عطارة لعدم وجود ترخيص.