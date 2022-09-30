تحذيرات من الأرصاد.. طقس أول أسبوع دراسة حار جدا .. إنفوجراف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الارصاد - ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية - طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد - تنشط الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا - شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة - انخفاض طفيف بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد