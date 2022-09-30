"بيطرى الغربية" تعلن ضبط 681 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الغربية محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وضبط 681 كيلو جرام لحوم ودواجن عبارة عن "30.5 كجم لحوم جاموسى، 48 كجم لحوم بقرى، 67.5 كجم لحوم ضاني" وجميعهم لحوم صالحه للاستهلاك الآدمى ذبح خارج المجازر، كما تم ضبط 6.5 كجم دواجن رأت اللجنة سحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه، وكدا ضبط 359.88 كجم كبده وكلاوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 169.5 كجم لحوم مفروم وكبده رأت اللجنه وقت ضبطها ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.