وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس 28 ألفا و800 لاجيء من أوكرانيا، فيما عاد 21 ألفا و400 شخص إلى أوكرانيا.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن قرابة 4.88 مليون شخص وذلك منذ فبراير الماضى.

وكانت بولندا قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.