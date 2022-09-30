بورفؤاد تستقبل الزائرين لزيارة المعالم السياحية والتاريخية قبل العام الدراسى

بورسعيد محمد فرج

توافد آلاف الزائرين من محافظات مصر إلى مدينة بورفؤاد الساحرة التى تقع فى قارة آسيا وتطل على المجرى الملاحى لقناة السويس رغم الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، إلا أن بورفؤاد الساحرة نجحت مزاراتها أن تجذب أولياء الأمور والأسر من كافة محافظات مصر قبل أن تبدأ العام الدراسى الجديد بزيارة جبال الملح والمعالم السياحية والتاريخية.

هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامى ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادى بورفؤاد الرياضى والذى يعد أقدم نادى الذى تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتى تمتاز بالطراز الفرنسى الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول فى شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

ومن جانبهم أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، إن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.



السيارات السياحية تتجه إلى بورفؤاد لزيارة معالمها السياحية والتاريخية



توافد الزائرين من محافظات مصر إلى لزيارة المعالم السياحية فى بورفؤاد



جانب من زيارة أبناء المحافظات إلى مدينة بورفؤاد