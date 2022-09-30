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بوتين: نفخر بأننا كنا جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:54 م
بوتين: نفخر بأننا كنا جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين بوتين
كتب ـ أحمد علوى

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال كلمته، نفخر بأننا كنا جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين، وحضارتنا تستند إلى ديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية.

وقال بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتتنصت على زعمائهم.

وتابع، الخبز من أوكرانيا يذهب إلى أوروبا و5% فقط يذهب للبلدان الفقيرة.

ومن جهة أخرى قال بوتين، الغرب يتحدث عن "الردع" ويعني بذلك المواجهة والوقوف ضد أي مركز للتنمية المستقلة.

كما قال تفجير خط الأنابيب "السيل الشمالي" يعد تدميرا لبنية الطاقة التحتية لأوروبا ومن الواضح من المستفيد.
 


بوتين

الانضمام إلى روسيا

الغرب

انضمام اقاليم أوكرانية إلى روسيا



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