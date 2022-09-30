بوتين: لقد سقطت أقنعة الغرب الذى يحاول تفتيت العالم

كتب : أحمد علوى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال كلمته فى مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، لقد سقطت أقنعة الغرب الذى حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة.

وأضاف، الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة، والهدف الأساسى للغرب هو فكرنا وفلسفتنا.. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها.

وتابع بوتين، لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق.

وأكد بوتين فى كلمته، الغرب يقسم العالم إلى "عالم متحضر" و"بقية العالم" وإلى "عالم أول" و"عوالم أخرى"، ويقول دائما إنه يحمى ويدافع عن النظام والقواعد، ولكن من أين أتت هذه القواعد؟.

واكد بوتين، "سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمى شعوبنا بكل ما نملك من وسائل، وسوف نبنى تلك المناطق ونوفر الحياة الكريمة المستقرة الآمنة فى جميع ربوع روسيا".

وأضاف: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه فى الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روسيا وإلى الأبد"، مشددا على وجوب أن تحترم كييف اختيار مواطنى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتى خيرسون وزابوروجيا.