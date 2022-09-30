بوتين: سنستعيد كافة أراضينا ونحمى شعوبنا بكل ما نملك من وسائل

كتب : أحمد علوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته فى مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمى شعوبنا بكل ما نملك من وسائل، وسوف نبنى تلك المناطق ونوفر الحياة الكريمة المستقرة الآمنة فى جميع ربوع روسيا.

وأضاف: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه فى الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روسيا وإلى الأبد"، مشددا على وجوب أن تحترم كييف اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.

وتابع: "ندعو كييف للتفاوض لكننا لن نناقش اختيار الشعب لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب، لقد سقطت أقنعة الغرب الذي حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة"، مؤكدا أن الهدف الأساسي للغرب هو فكرنا وفلسفتنا.. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.