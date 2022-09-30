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بوتين: أمريكا تحاول أخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز وتكذب مثل "جوبلز"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:56 م
بوتين: أمريكا تحاول أخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز وتكذب مثل "جوبلز" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل جوبلز، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".
 
جاء ذلك خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية بمناسبة ضم جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون، حيث تابع أن الغرب لم يكن يتوقع ألا تدعمهم كل الدول فيما يتعلق بموقفهم من روسيا، إلا أن معظم الدول تختار طريقها المعقول للتعاون مع روسيا، دون أن يتوقع الغرب منهم هذا التحدي.
 
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ذلك نتاج مفهوم التفرد والاستثنائية ونقص المعلومات، وقال: "لقد أغرقوا الحقيقة في محيط من الأساطير والأوهام والأخبار المزيفة، ومضوا يكذبون بفجاجة مثل غوبلز، وكلما كانت تلك الكذبة أصعب على التصديق، كلما سارعوا بتصديقها. تلك هي الطريقة التي يتصرفون بها وفقا لهذا المبدأ".
 
 
يذكرأن، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وقال الرئيس بوتين إن المواطنين فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.
 
ولفت الرئيس إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق "هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا"، مشددا بأنه يجب أن تحترم كييف قرار اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
 
وتابع قائلا: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد".
 

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