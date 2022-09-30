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بريطانيا تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزى الروسى بعد ضم موسكو لمناطق أوكرانية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:42 م
بريطانيا تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزى الروسى بعد ضم موسكو لمناطق أوكرانية ليز تراس
كتب محمد جمال

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أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على محافظ البنك المركزى الروسى، بعد إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

كما أعلنت واشنطن ودول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة "شديدة" على مسئولين روس وقطاع الدفاع بعد إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، أيضا أعلنت واشنطن أن مجموعة السبع ستفرض عقوبات على أى بلد يدعم روسيا بعد عملية الضم فى أوكرانيا.

يذكرأن، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وقال الرئيس بوتين إن المواطنين فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.
 
ولفت الرئيس إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق "هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا"، مشددا بأنه يجب أن تحترم كييف قرار اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
 
وتابع قائلا: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد".
 

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