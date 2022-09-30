بدء طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل الأحد

كتب أحمد حسن

تبدأ مكاتب البريد فى طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الموجه لمحدودى ومتوسطى الدخل، للمواطنين العاديين، اعتبارا من بعد غد الأحد، ويستمر حتى نهاية الشهرالجارى.

ويتميز الطرح الجديد بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، ما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.



وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المواطن الراغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، ومنها على سبيل المثال أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



وأضافت: تشمل الشروط أيضاً، عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.



وأوضحت مى عبد الحميد أنه يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثني من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمـدة 7 سـنوات لـكل مـن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل، ويحظـر عليـه التصـرف فيهـا أو التعامـل عليهـا بأي نـوع مـن أنـواع التصرفـات أو التعاملات قبـل مـرور 7 سـنوات لمنخفضـي الدخـل ولمتوســطي الدخــل مــن تاريــخ الاستلام، أو الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقــب كل مــن يخالـف ذلـك بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة، وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه ولا تتجـاوز مائـة ألـف جنيـه، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، مـع الحكـم بـرد الوحـدة السـكنية المنتفـع بهـا والدعـم الممنــوح (المباشـر وغيــر المباشـر) وتكلفتـه دفعـة واحـدة إلـى الصنـدوق، وذلـك وفقاً لأحكام قانـون الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقـاري رقـم 93 لسـنة 2018 وقـرارات مجلـس إدارة الصنـدوق في هـذا الشـأن.