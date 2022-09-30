بدء تطبيق مواعيد غلق الورش الحرفية والمحال بالتوقيت الشتوى بالشرقية اليوم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، بدءاً من اليوم الجمعة 30 سبتمبر وفقًاً لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير فى شهر سبتمبر.
وأكد المحافظ فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق 10 مساءً بدءاً من اليوم 30 سبتمبر وخلال يومي الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تغلق الساعة 11 مساءاً وكذا فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مؤكداً فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق 6 مساءً مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن وتُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية علي أصحاب الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد الجديدة للغلق وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.
بدء تطبيق مواعيد غلق الورش الحرفية والمحال بالتوقيت الشتوى بالشرقية اليومالجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:01 م
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، بدءاً من اليوم الجمعة 30 سبتمبر وفقًاً لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير فى شهر سبتمبر.
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