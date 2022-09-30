اليوم السابع
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بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بطريق "سوهاج - قنا"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:48 ص
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بطريق "سوهاج - قنا" حادث تصادم ــ أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص، عند الكيلو 14، بالطريق الصحراوي قنا - سوهاج.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع محمد عزازي عبد النبي 26 عاما، وعصام حمدي عبد النبي 27 عاما، وإصابة بغدادي حسانى الطاهر اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وسند أحمد حزين كسر بالفخذ والساق الأيسر، وحمدي محمد عبد العزيز اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وأحمد صالح محمد، كدمات وسحجات متفرقه.

بالإضافة إلى إصابة عبدالله محمد صالح محمد باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبدالعاطى محمد، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمد افندي، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشحاتة جمعة شحاتة، كدمات و سحجات متفرقة، ومحمد بدوى مدنى كدمات وسحجات، وأحمد فاروق سيد، كدمات وسحجات، وسيد عبدالراضى منصور، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر،  ويوسف إبراهيم حسين، كدمات وسحجات، و حسن على محمد،  اشتباه كسر بالحوض، وأحمد سيد أحمد، كدمات وسحجات.

 

 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى


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