انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق بمغاغة المنيا لأعمال الصيانة غدا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا فى بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 10 مناطق بمركز مغاغة شمال المحافظة طبقا لإشارة هندسة كهرباء مغاغة، وذلك لأعمال الصيانة الدورية غدا السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح البيان أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هى عزبة أبو الحسن وعزبة الارشاد الزراعى وشارع بورسعيد ومحطة بنزين مصطفى حسن وعزبة فكرى والسلاخانه والشوانى والستين والرحمانيه ومنطقة المستشفى وصيانة المياه.

وفى سياق متصل تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة جهود الوحدة المحليه فى مجال النظافه ورفع كفاءة الطرق باشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز.

ونظم حى وسط وحى جنوب المدينة حملة نظافة وتمهيد الطرق للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى والحفاظ على البيئة من التلوث وعلى الصحة العامة للمواطنين.

وتم خلالها رفع تجمعات القمامه بنطاق المدارس من بؤر التجمع وكنس الشوارع ورفع الأتربة باستخدام معدات الحمله الميكانيكيّة واستهدفت الحملة شارع طه حسين ونطاق مدرسة التجارة بنات ونطاق الإدارة التعليمية.