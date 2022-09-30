انعقاد الجمعيات العمومية فى مراكز شباب الديمقراط وحاجر الرزيقات بحرى بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناء عليه تم إنعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الديمقراط التابع لإدارة شباب أرمنت، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب أرمنت أشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت رئيس اللجنة الفرعية، وعضوية كل من أشرف عبد الحميد حسن وعلي صبري سيد وعبد الستار محمود أحمد وأشرف أحمد سيد ومنى عبد المنعم محمد ونادية محمد عبد الله أعضاء لجنة الإشراف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء جمعيات عمومية عادية أو التي بها بند انتخاب.

وفى نفس السياق، تم إنعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب حاجر الرزيقات بحرى التابع لإدارة شباب أرمنت، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب أرمنت أشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت رئيس اللجنة الفرعية، وعضوية كل من أشرف عبد الحميد حسن ومحمد حسين السيد وأحمد إبراهيم سيد أحمد ومصطفي محمود سيد ومنى عبد المنعم محمد أعضاء لجنة الإشراف.



الجمعية العمومية فى مركز شباب الديمقراط بأرمنت



إنعقاد الجمعية العمومية فى مركز شباب الديمقراط بأرمنت