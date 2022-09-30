انطلاق قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف فى البحر الأحمر اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، و الأزهر الشريف ، ضمن القوافل الدعوية التي يتم إطلاقها بشكل دورى، حيث تنطلق القافلة على محافظة البحر الأحمر، وتضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة".

وفى سياق متصل، يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وهى الجمعة الأولى في شهر ربيع الأول 1444هـ ، وحددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وحددت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ ، حيث من المقرر أن تكون خطبة الجمعة الأولى الموافق 30 سبتمبر الجارى، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وخطبة الجمعة الثانية 7 أكتوبر بعنوان" هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، فيما تأتى خطبة الجمعة الثالثة 14 أكتوبر بعنوان " أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، وخطبة الجمعة الرابعة 21 أكتوبر بعنوان" مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية".