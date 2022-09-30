انطلاق حملة لتنظيف النيل فى أسوان ضمن تحضيرات قمة المناخ.. صور

انطلقت بمدينة أسوان، أكبر حملة لنظافة النيل، وذلك ضمن الأنشطة التحضيرية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ومنسق المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، أن الحملة شملت عدة قطاعات بنهر النيل بمدينة أسوان، حيث استهدفت تطهير مجرى نهر النيل، من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، فى إطار الحفاظ على التوازن البيئى المطلوب.

وأشار إلى أن انطلاق الحملة كان بمثابة مظاهرة شبابية بيئية تنموية محبة لمصر، حيث تم تعبئة الشباب المشاركين وتسليمهم أدوات النظافة والتجميع والتعبئة والنقل واستمر العمل لعدة ساعات تم خلالها تجميع عشرات من الأطنان من المخلفات والاجسام الغريبة من النيل سواء بلاستيك أو نباتات مائية.

وتابع المنسق العام للمنصة المحلية بأسوان، بأن الحملة يأتى تنفيذها ضمن أكبر حملة انطلقت على مستوى الجمهورية، استهدفت الحفاظ وحماية النيل.

شارك فى الحملة، ممثلى وزارات الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة الهلال الأحمر والبنك التجارى الدولى ومؤسسة شباب بيحب مصر والاتحاد النوعى للبيئة بأسوان.