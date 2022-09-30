اليوم السابع
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اندلاع حريق داخل منزل فى كرداسة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:26 ص
اندلاع حريق داخل منزل فى كرداسة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق في منزل في كرداسة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق في منزل بكرداسة، تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد سبب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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