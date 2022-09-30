وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية إن إطلاق بيونج يانج للصواريخ يبين التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على المنطقة.



وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، في وقت سابق اليوم وذلك بعد يوم واحد من إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.