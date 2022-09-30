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النيابة توضح أسباب مصرع الصيدلى "ولاء" بعد سقوطه من شرفة منزله بحلوان

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:00 ص
النيابة توضح أسباب مصرع الصيدلى "ولاء" بعد سقوطه من شرفة منزله بحلوان الطب الشرعى - أرشيفية
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن تحقيقاتها في بسقوط طبيب صيدلي "ولاء" من أعلى شرفة منزله بمدينة حلوان،، وتضمن البيان 21 معلومة تلخص الواقعة وجاءت كالتالي:
 
1- المستشار حماده الصاوي النـائب العام أمر بحبس سبعة متهمين هم  زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.
 
 
2- النيابة وجهت للمتهمين جرائم  استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به.
 
 
3-المتهمون حجزوا المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم انتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
 
 
 
4-النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات.
 
 
5-وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت  تداول عدة منشورات حول الواقعة، تشير اتهام المتهمين بقتله عمدًا.
 
 
6-انتقل فريق من النيابة العامة، لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات.
 
 
7- سألت النيابة العامة شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه.
 
 
8-الشهود أكدوا، وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.
 
 
9-يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية.
 
 
10- شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، واصطحب أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر.
 
 
11-أكدوا وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.
 
 
12-اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما.
 
 
13-النيابة سألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين.
 
 
14-قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
 
 
15-تحريات الشرطة  أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي الذي تعرض له من المتهمين.
 
 
16- المتهمون أكدوا تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم.
 
 
17- انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها. 
 
 
18-عثرت النيابة العامة بهاتف المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته.
 
 
19-عثرت النيابة العامة بالهاتف الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
 
 
20- ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
 
21-ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه.
 
 
 

ولاء الصيدلى

سبب وفاة ولاء

بيان النيابة العامة

تفاصيل وفاة الصيدلي

الصيدلى ولاء

وفاة صيدلى بحلوان

الطب الشرعى



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