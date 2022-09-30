النيابة توضح أسباب مصرع الصيدلى "ولاء" بعد سقوطه من شرفة منزله بحلوان

كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن تحقيقاتها في بسقوط طبيب صيدلي "ولاء" من أعلى شرفة منزله بمدينة حلوان،، وتضمن البيان 21 معلومة تلخص الواقعة وجاءت كالتالي:

1- المستشار حماده الصاوي النـائب العام أمر بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.

2- النيابة وجهت للمتهمين جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به.

3-المتهمون حجزوا المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم انتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

4-النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات.

5-وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول عدة منشورات حول الواقعة، تشير اتهام المتهمين بقتله عمدًا.

6-انتقل فريق من النيابة العامة، لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات.

7- سألت النيابة العامة شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه.

8-الشهود أكدوا، وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.

9-يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية.

10- شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، واصطحب أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر.

11-أكدوا وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.

12-اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما.

13-النيابة سألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين.

14-قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

15-تحريات الشرطة أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي الذي تعرض له من المتهمين.

16- المتهمون أكدوا تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم.

17- انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.

18-عثرت النيابة العامة بهاتف المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته.

19-عثرت النيابة العامة بالهاتف الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.

20- ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

21-ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه.