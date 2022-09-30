النشرة المرورية.. انتظام حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

خلت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، من التكدس والزحام المروري صباح اليوم الجمعة، حيث تميزت حركة السير بالانتظام والسيولة، وسط تواجد وانتشار رجال المرور على كافة الطرق لتنظيم حركة السيارات وضبط مخالفات المرور.

وتميزت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية بالسيولة والانتظام، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كنا انسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.