اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:57 م
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المرور تحرر 24 مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:25 م
المرور تحرر 24 مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (114168) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (24664) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1949) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) دراجات نارية مخالفة و(25) مخالفة موقف عشوائي و(7) مخالفات شروط الترخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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