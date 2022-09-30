ونقلت قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، عن القاضية بونيا أودشاكون قولها - إن المحكمة الدستورية تقضي بأغلبية بأن رئاسة وزراء المدعي عليه لم تصل إلى الحد الأقصى البالغ 8 سنوات"، مضيفة أن "مجلس الوزراء برئاسة المدعي عليه بدأت فترته اعتبارا من السادس من أبريل عام 2017".

وكان نواب المعارضة قدموا التماسا إلى المحكمة للفصل فى ادعائهم بشأن انتهاك برايوت للحد الأقصى لتولي منصب رئاسة الوزراء والذي يبلغ 8 سنوات والذي تم إدراجها في دستور البلاد للمرة الأولى عام 2017.

وأوقفت المحكمة الدستورية الشهر الماضي برايوت عن أداء مهامه الرسمية في انتظار نتيجة المراجعة القانونية للحد الأقصى لولايته.

يشار إلى أن برايوت تولى رسميا منصب رئيس الوزراء في حكومة عسكرية في أغسطس عام 2014، وتم تعيينه مجددا رئيسا للوزراء في أعقاب انتخابات عام 2019.