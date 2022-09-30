وقال ليندركينج - خلال المؤتمر السنوى الأول لمركز واشنطن للدراسات اليمنية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - "إن الهدنة ليست كل شيء وهي تعد الخطوة الأولى ومن المهم أن تستمر وتتوسع لأنها أتت بفوائد كثيرة للشعب اليمنى".

وأضاف أن المجتمع الدولى ملتزم بشدة الآن بتجديد الهدنة ويتعين علينا اغتنام تلك الفرصة.. ولن نتسامح مع العودة للحرب، مؤكدا أن تحقيق السلام فى اليمن يتطلب من أطراف النزاع إيجاد أرضية مشتركة للحوار.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنى معين عبدالملك أن الحكومة نفذت التزاماتها التى تنص عليها الهدنة.. مشيرا إلى وجود دعم دولي واسع لتمديد الهدنة.