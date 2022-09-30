الكرملين: من يتحدثون عن التصعيد النووى هم أشخاص غير مسئولين

وكالات الأنباء

صرح المتحدث الرسمى باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووى.

جاء ذلك فى تصريح نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، حيث تابع بيسكوف بأن الكرملين لا يريد تطوير قضية "التصعيد النووى"، ودعا جميع الأطراف لتحمل المسؤولية.

وكانت السفارة الروسية لدى واشنطن قد علقت على خطط يزعم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة القيادة السياسية العسكرية الروسية، معربة عن أملها فى أن يكون هذا هراء يطلقه أحد الأشخاص، مؤكدة استعدادها للدفاع عن سيادة البلاد.