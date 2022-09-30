وقالت وزارة الأمن العام الفيتنامية - في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على الجثث على شاطئ في جزيرة فو كووك، التي تمتد عبر المنطقة الحدودية بين البلدين، وفقا لموقع أسيا وان لجنوب شرق أسيا .

وأوضحت السلطات الكمبودية، أن القارب غرق فى ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي، وأنقذت السلطات الكمبودية والفيتنامية 30 ناجيا.

وقالت الوزارة "يشتبه في أن الجثث التى تم العثور عليها مرتبطة بالقارب الغارق".

وقال خيو سوفيك المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية، إن السلطات فتحت قضية تهريب البشر بعد غرق السفينة وتم اعتقال ستة أشخاص.

ولم يحدد المسؤول سبب اعتقاد السلطات بأن الأشخاص الموجودين على القارب كان يتم الاتجار بهم.

