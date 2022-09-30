"الصرف الصحى" بالإسكندرية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

الإسكندرية جاكلين منير

أقام اليوم الجمعة، قطاع الموارد البشرية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حفل ختام مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد فى إطار مبادرة الشركة القابضة بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصى.



وذلك تحت رعاية اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وصباح السيد عبد العزيز مدير إدارة الخدمة العامة بالإسكندرية.



وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات.



وأكد اللواء محمود نافع على أهمية تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة فى شتى المجالات، وبما يضمن الاستفادة من طاقاتهم العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتحدث بعض المكلفات عن مدي استفادتهم من تواجدهم في مختلف ثكاعات الشركة، وتم توزيع شهادات التقدير على المكلفات العامة.