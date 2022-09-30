وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "أود بشدة أن تكون سويسرا قادرة على الحجز على الأصول الروسية، حتى نتمكن من الحصول على تعويض عادل تمامًا عن احتلال الأراضي الأوكرانية وعن العدوان الذي ارتكبته روسيا ضد أوكرانيا" -على حد قوله.

ودعا الرئيس الأوكراني مواطني سويسرا إلى نقل الحقيقة حول الأحداث في أوكرانيا إلى أوروبا.. وقال إنه "من المهم معرفة ما يحدث حتى لا ينخفض ​​الدعم لأوكرانيا.. لهذا، يمكن للناس القدوم إلى أوكرانيا ليروا بأعينهم ما يحدث هنا".

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الاستفتاءات في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا بأنها "تعد زائفة"، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد لفرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات ضد روسيا.

وأكد ليبافسكي - في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" - أن التشيك لن تقبل نتائج الاستفتاءات، مشددا على أنه يجب دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها.

كانت روسيا قد أجرت، في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، استفتاءات لضم 4 مناطق تخضع لسيطرة موسكو في أوكرانيا (هي دونيتسك ولوجانسك في الشرق، وخيرسون وزابوروجيا في الجنوب) إلى الاتحاد الروسي، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.. فيما تقول حكومات غربية وكييف إن الاستفتاءات مخالفة للقانون الدولي.

